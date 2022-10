Marktbeobachter verwiesen als Antrieb auf die hohe Inflation in den Industrieländern, die starke Zinserhöhungen durch führende Notenbanken erwarten lässt, was wiederum die Renditen am Kapitalmarkt tendenziell weiter in die Höhe treibt. Die Federal Reserve stemmt sich bereits seit geraumer Zeit gegen die merkliche Teuerung. Zuletzt aber hatte sich diese etwas abgeschwächt.