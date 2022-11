Zuletzt hatten Aussagen von US-Notenbankern Spekulationen auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffung in den USA gedämpft, was den Renditen Auftrieb verlieh und die Kurse im Gegenzug unter Druck setzte. Zudem habe eine allgemein freundliche Stimmung an den europäischen Finanzmärkten und die Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am New Yorker Aktienmarkt die Kurse der Festverzinslichen belastet, hiess es von Marktbeobachtern.