Aktuell wachsen am Markt Zweifel, dass die US-Notenbank Fed wegen des nachlassenden Preisauftriebs tatsächlich das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. Am Donnerstag sagte James Bullard, Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, dass die Zinsen weiter steigen sollten. Das Zinsniveau müsse höher sein, um das Ziel der Notenbank zu erreichen. Es müsse "ausreichend restriktiv" zu sein, um die Inflation zu senken. Vor diesem Hintergrund zogen die Renditen am Anleihenmarkt wieder an, während die Kurse unter Druck gerieten.