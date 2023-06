Der US-Anleihenmarkt orientierte sich in einem impulsarmen Handel am Geschehen in Europa, wo die Renditen überwiegend zulegten. Jüngste Äusserungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) deuteten darauf hin, dass ein Ende der Leitzinserhöhungen im Euroraum noch nicht in Sicht ist.