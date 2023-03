Am Markt wurde die geringere Nachfrage nach sicheren Anlagen mit der deutlich besseren Börsenstimmung begründet. Für Aufhellung sorgte zum einen eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die US-Regierung erwägt, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten. Zum anderen will die First Citizen Bank die angeschlagene Silicon Valley Bank (SVB) übernehmen. Der SVB-Kollaps zählt zu den Auslösern der jüngsten Bankenturbulenzen.