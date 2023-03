US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,35 Prozent auf 111,05 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,92 Prozent. Sie bewegte sich damit etwas unterhalb des in der vergangenen Woche markierten Viermonatshochs.

06.03.2023 15:14