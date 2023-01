Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre Verluste grösstenteils aufgeholt. Robuste Arbeitsmarktdaten hatten zunächst belastet. Zuletzt aber sank der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) nur noch um 0,11 Prozent auf 113,06 Punkte, die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,71 Prozent. Am Markt wurde dies mit Aussagen des Präsidenten der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, begründet. Dieser hatte gesagt, dass die US-Notenbank die Zinsen bereits fast so weit erhöht haben dürfte, damit nun die Inflation gebremst werde.

05.01.2023 21:01