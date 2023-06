Die Entwicklung spielt auch eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA: Eine unerwartet hohe Zahl an Erstanträgen ist zwar kein gutes Signal für die Wirtschaft, aber womöglich im Sinne der US-Notenbank Fed bei ihrem Kampf gegen die Inflation. Diese versucht seit längerem, diese mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Am kommenden Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung an. Zuletzt gab es Signale, dass die Fed zunächst abwarten will. Die Daten dürften für eine Zinspause sprechen./tih/men