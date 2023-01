Die Märkte in den USA waren am Montag noch geschlossen. Die Vorgaben aus Europa stützten die Anleihen etwas. Hier waren die Inflationssorgen nach Daten aus Deutschland etwas zurückgegangen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden am Dienstag in den USA zunächst nicht veröffentlicht. Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen aus der Bauwirtschaft erwartet./jsl/jkr/mis