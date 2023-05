US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit moderaten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend hielten sich die Anleger eher zurück. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,20 Prozent auf 115,80 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Papiere fiel im Gegenzug auf 3,41 Prozent.

03.05.2023 14:55