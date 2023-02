US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zur Eröffnung um 0,25 Prozent auf 110,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,96 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres unlängst markierten Dreimonatshochs.

23.02.2023 15:10