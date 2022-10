Am Freitag hatten die Anleihen noch stark unter Druck gestanden und die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit war im Gegenzug zeitweise bis auf 4,33 Prozent gestiegen und damit den höchsten Stand seit 2007. Kurz vor dem Wochenende waren dann aber Spekulationen aufgetaucht, wonach die US-Notenbank Fed die Zinsen in den kommenden Monaten nicht so stark erhöhen könnte wie bisher gedacht, was den Anstieg der Renditen vorerst stoppte.