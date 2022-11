Eindeutige Impulse fehlten zu Handelsbeginn. Wichtige Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht erwartet. An diesem Dienstag finden jedoch die Zwischenwahlen ("Midterms") zum Kongress in den USA statt. Laut Umfragen wird Präsident Joe Biden seine Mehrheit im Repräsentantenhaus und möglicherweise auch im Senat an die Republikaner verlieren. Das Regieren dürfte dann noch schwieriger werden.