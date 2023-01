Dem Handel fehlte es zunächst an Impulsen. In den USA wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Bestimmt wird die Lage am Rentenmarkt vor allem durch die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, von der weitere Zinsanhebungen erwartet werden, allerdings in deutlich geringerem Tempo als noch im vergangenen Jahr. Hintergrund ist die auf hohem Niveau rückläufige Inflation.