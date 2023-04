Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt sorgten enttäuschende Konjunkturdaten für eine stärkere Nachfrage nach den Festverzinslichen. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gestiegen. Der Zuwachs der Hilfsanträge fiel zudem stärker aus als am Markt erwartet worden war.