Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein eher trübe Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Wochenende. Die geringere Risikofreude der Investoren sorgte für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren US-Anleihen. An der Wall Street wird mit einem schwächeren Handelsauftakt am Aktienmarkt gerechnet.