Die nächste Zinsentscheidung steht bereits an diesem Mittwoch an. Ökonomen rechnen mit einer Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte, nachdem die Fed in den Monaten zuvor eine Anhebung um jeweils 0,75 Punkte vorgenommen hatte. Zunehmend dürften die Währungshüter auch darauf achten, dass sie die Wirtschaft nicht mit zu starken Zinserhöhungen überfordern. Die flache und teils inverse Zinsstruktur am US-Rentenmarkt deutet auf diese Gefahr seit längerem hin./bgf/jsl/jha/