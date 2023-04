US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Wie schon am Vortag erwiesen sich enttäuschende Konjunkturdaten als Antrieb für die als sicher geltenden Staatspapiere. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,24 Prozent auf 116,53 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,29 Prozent.

05.04.2023 21:08