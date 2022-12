Nach der überraschenden Entscheidung der Bank of Japan vom Vortag, die Kontrolle der heimischen Kapitalmarktzinsen etwas zu lockern, beruhigte sich die Lage an den Anleihemärkten wieder. Fachleute hatten die Entscheidung am Dienstag überwiegend als Schritt in Richtung einer weniger lockeren Geldpolitik gewertet, was die Renditen weltweit angetrieben und die Kurse entsprechend belastet hatte. Notenbankchef Haruhiko Kuroda hatte die Entscheidung aber nicht als geldpolitische Straffung verstanden wissen wollen.