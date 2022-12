Im Handelsverlauf dürften Anleger auch auf die Zinsentscheidung in Kanada achten, da sie Auswirkungen auf den US-Rentenmarkt haben könnte. Erwartet wird, dass die Zentralbank auf Zinsanhebungskurs bleibt. Mehrheitlich wird eine Erhöhung wie beim letzten Entscheid im Oktober um 0,50 Prozentpunkte erwartet. Es gilt aber auch als möglich, dass die Zentralbank ihr Straffungstempo auf 0,25 Punkte verlangsamen könnte. Sie würde damit in Vorgriff auf die Federal Reserve handeln, von der in der kommenden Woche auch eine langsamere Straffung erwartet wird./bgf/jsl/jha/