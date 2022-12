Neue US-Konjunkturdaten konnten den Kursen kaum neue Impulse verleihen. Im Oktober war das Handelsdefizit der USA spürbar gestiegen. Das höhere Defizit ging sowohl auf rückläufige Ausfuhren als auch auf höhere Einfuhren zurück. Am Markt hiess es, Investoren richteten ihre Blicke bereits fest auf die Notenbankentscheidungen in den USA und Europa, die in der kommenden Woche anstehen./tih/mis