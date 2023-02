Zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt wurde bekannt, dass sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt zu Beginn des Jahres deutlich besser als erwartet entwickelt hat. Im Januar war die Beschäftigung überraschend stark gestiegen, um 517 000. Das ist mehr als doppelt so viel, wie am Markt erwartet worden war. Ausserdem fiel die Arbeitslosenquote auf 3,4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit 1969.