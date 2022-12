In den USA ist der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Zahl der Beschäftigten im November um 263 000 gestiegen ist und damit deutlich stärker als am Markt erwartet worden war. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 3,7 Prozent und damit auf einem niedrigen Niveau, während die Stundenlöhne doppelt so stark wie erwartet zulegten.