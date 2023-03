US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,49 Prozent auf 110,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,07 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit November. Auf einem ähnlichen Niveau befindet sich die Rendite 30-jähriger Papiere. Die Zinsstrukturkurve ist nach wie vor überwiegend invers, was als Rezessionssignal gewertet wird.

02.03.2023 15:10