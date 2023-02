Die Anleger am Anleihemarkt warten auf die Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten für Januar am Dienstag. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung weiter zurückgegangen ist. Dies würde die US-Notenbank Fed in ihrer Absicht bestärken, die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation nicht stark zu erhöhen.