Nachdem die Kurse an den europäischen Aktienbörsen bereits deutlich gefallen sind, wird auch am US-Aktienmarkt mit einem schwachen Handelsauftakt gerechnet. Nach Einschätzung von Experten ist bei den US-Regionalbanken das Vertrauen nach wie vor nicht ausreichend wiederhergestellt. Ausserdem hätten wichtige Notenbanken deutlich gemacht, dass die Marktturbulenzen nicht zu einer Umkehrung des geldpolitischen Straffungskurses führen würden, was die Risikoaversion der Anleger verstärkte und US-Anleihen Auftrieb verlieh.