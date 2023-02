Am Abend gibt die Fed nach ihrer zweitägigen Sitzung ihre Zinsentscheidung bekannt. Es wird mit einer abermaligen Straffung in geringerem Tempo gerechnet. Hintergrund sind die tendenziell rückläufige Inflation und die ungünstigere Konjunkturlage. Bankvolkswirte rechnen mit einer Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte, nachdem der Schritt auf der jüngsten Sitzung im Dezember doppelt so hoch ausgefallen war./bgf/jsl/jha/