In Laufe der Woche zieht die Aktivität aber deutlich an. Zunächst richten sich die Blicke am Dienstag auf neue Inflationszahlen. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Es wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit etwas weniger Einsatz führen und ihre Leitzinsen moderater anheben als in den vergangenen Monaten./bgf/jsl/jha/