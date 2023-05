An den Finanzmärkten steht nach wie vor der US-Schuldenstreit im Blick. Dem am Wochenende erzielten Kompromiss muss noch der Kongress zustimmen, was alles andere als sicher ist. Die Ökonomen der Dekabank sind aber zuversichtlich: Trotz des Widerspruchs einiger Republikaner und Demokraten sollte eine parlamentarische Mehrheit erzielbar sein, heisst es in einem Kommentar. Die Abstimmung soll an diesem Mittwoch stattfinden.