Bis zum Donnerstag hatte die Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen in den USA den Renditen Auftrieb verliehen. Am Donnerstag war die Rendite zehnjähriger Staatspapiere noch über 4,00 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit November. Zuletzt zeigten wöchentliche Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe einen weiter boomenden Arbeitsmarkt, was der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinserhöhungen liefert.