An den Märkten wird spätestens für Juli mit einer weiteren Zinsanhebung der Fed gerechnet. Zur nächsten Sitzung im Juni sind sich die Anleger nicht ganz sicher, derzeit wird die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts auf etwa 50 Prozent veranschlagt. Aus den Reihen der Federal Reserve kamen in den vergangenen Wochen keine einheitlichen Äusserungen. "Datenabhängigkeit" und "Optionalität" waren häufig zu vernehmende Stichworte, was für Offenheit und Flexibilität im geldpolitischen Kurs spricht./bgf/jkr/men