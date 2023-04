US-Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas fester in den Handel gestartet und haben damit an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 116,75 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 3,27 Prozent.

06.04.2023 14:52