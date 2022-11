US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,11 Prozent auf 112,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 3,87 Prozent. Am Freitag war sie mit 3,80 Prozent auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen.

14.11.2022 15:24