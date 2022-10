An den Finanzmärkten werden zwar weitere deutliche Zinsanhebungen erwartet. Allerdings gab es zuletzt auch einige vorsichtigere Äusserungen von US-Notenbankern. So wies Fed-Vizechefin Lael Brainard am Montag darauf hin, dass nicht nur die Fed, sondern auch viele anderen Notenbanken ihre Geldpolitik derzeit strafften. Der kombinierte Effekt dieser Straffungen sei grösser als die Summe seiner Teile.