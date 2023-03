US-Konjunkturdaten lieferten derweil kaum neue Impulse. So fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zwar überraschend deutlich, und der Häusermarkt scheint sich im Februar wieder etwas besser entwickelt zu haben. Zudem sind die Preise von in die USA importierten Gütern im Februar erstmals seit längerem wieder gesunken. Allerdings hat sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im März deutlich weniger als erwartet aufgehellt./la/bgf/mis