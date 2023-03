Vor diesem Hintergrund wurden die Erwartungen an den Kurs der Notenbank Fed zurückgeschraubt. Dabei gerieten die Renditen in den kürzeren Laufzeiten besonders unter Druck, da dort Erwartungen an die Geldpolitik meist stärker wirken als in den längeren Laufzeiten. Angesichts der nun offenbar gewordenen Risiken einer restriktiven Geldpolitik für den Finanzsektor rechnet etwa die grosse Bank Goldman Sachs nicht mehr mit einer weiteren Zinsanhebung für die nächste Fed-Sitzung in gut einer Woche./la/jsl/mis