Im Fokus an den Finanzmärkten stand die Erwartung, dass die globalen Zinssätze noch länger hoch bleiben werden, um die Inflation zu bekämpfen. In der kommenden Woche stehen nämlich die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank an. Signale der Fed deuten darauf hin, dass die Zinserhöhungen im Juni möglicherweise aussetzen, später aber wieder aufgenommen werden könnten.