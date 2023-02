Die Geopolitik spielt an den Finanzmärkten derzeit ebenfalls eine viel beachtete Rolle. Kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine lieferten sich der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden eine Art Rede-Fernduell. Bei einer Rede zur Lage der Nation inszenierte sich Putin in Moskau als Beschützer des russischen Volkes. Bei seinem Besuch in Warschau beschwor Biden indes die Stärke der Nato und die Einheit des Westens. Ausserdem kündigte Putin an, den letzten grossen Atom-Abrüstungsvertrag auszusetzen./ck/he