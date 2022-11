Am Mittwochabend rückt die Geldpolitik in den Fokus. Die US-Notenbank Fed präsentiert ihren Konjunkturbericht Beige Book. Zudem will sich Fed-Chef Jerome Powell zu Wort melden. Gegenwärtig stellen sich Anleger und Volkswirte die Frage, ob die Federal Reserve ihren Inflationskampf mit etwas weniger Einsatz führen könnte. Für die nächste Sitzung Mitte Dezember wird eine Verringerung des hohen Zinsanhebungstempos von 0,75 auf 0,5 Prozentpunkte für möglich gehalten./bgf/jkr/jha/