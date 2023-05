US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,47 Prozent auf 115,50 Punkte und weitet seine Auftaktverluste damit noch etwas aus. Die Rendite für zehnjährige Papiere stieg im Gegenzug auf 3,45 Prozent. Am Anleihenmarkt steht weiterhin die Frage im Vordergrund, wie die Notenbank auf die hohe Inflation reagiert. In den vergangenen Monaten hat sich diese zwar abgeschwächt, zuletzt allerdings nur noch langsam. Am Freitag nun wurde bekannt, dass die Preise von in die USA importierten Gütern im April im Jahresvergleich erneut deutlich sanken. Im Vergleich zum Vormonat jedoch stiegen die Importpreise an.

12.05.2023 20:52