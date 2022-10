Der US-Notenbank Fed gibt der robuste Zustand des Jobmarkts ein wichtiges Argument an die Hand, konsequent gegen die sehr hohe Inflation vorzugehen. Sie hat ihren Leitzins in diesem Jahr kräftig angehoben und peilt ein Niveau an, das die Inflation spürbar dämpft. Dafür nimmt sie nach eigenem Bekenntnis eine erhebliche Bremsung der Wirtschaft in Kauf./bgf/jsl/men