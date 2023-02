Die Geldpolitik sorgte anfangs weiterhin für Renditeauftrieb an den Anleihenmärkten. Aus den USA äusserten sich am Vorabend (MEZ) zwei Notenbanker in Richtung stärkerer Zinsanhebungen, um die immer noch hohe Inflation weiter zu bekämpfen. Erwogen wird demnach eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte, womit die Fed ihr Straffungstempo wieder steigern würde. Anfang Februar hatte sie nur einen Zinsschritt um 0,25 Punkte vorgenommen.