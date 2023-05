Die Inflation sei nun das zehnte Mal in Folge zurückgegangen, betonte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Damit stiegen die Chancen, dass die Notenbank im Juni nicht weiter an der Zinsschraube dreht. Zu früh freuen sollte sich allerdings niemand. Denn die Monatsrate von 0,4 Prozent sei weiterhin viel zu hoch. Und diese viel zu hohe Monatsrate illustriert Altmann zufolge, dass die Inflation hartnäckig und in der Breite angekommen ist.