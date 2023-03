Die US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihrer jüngsten Kursrally Tribut gezollt. Zuletzt sank der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,63 Prozent auf 113,94 Punkte, was die Rendite zehnjähriger Staatspapiere im Gegenzug auf 3,62 Prozent steigen liess - obwohl der Schwung an den New Yorker Börsen im Handelsverlauf deutlich nachliess.

14.03.2023 20:28