Die Lagerbestände der USA an Rohöl sind in der vergangenen Woche kräftig gestiegen. Die Vorräte erhöhten sich im Vergleich zur Vorwoche um 9,9 Millionen Barrel (159 Liter) auf 439,1 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem wesentlich schwächeren Anstieg gerechnet.

13.10.2022 17:17