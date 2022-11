Die Fluggesellschaft zapft den Kapitalmarkt an und legt eine 300 Millionen Euro schwere Wandelanleihe auf, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Mit dem Erlös will das Unternehmen Schuldpapiere im Besitz des französischen Staates ablösen. Gleichzeitig haben zwei gewerkschaftliche Vertretungen des Kabinenpersonals von Air France zu Streiks in der anstehenden Winterferiensaison aufgerufen./bek/jha/