Bei Adecco müssen sich die Anleger noch bis zum 28. Februar in Geduld üben. Erst dann wird das Unternehmen im Rahmen der Jahresergebnisveröffentlichung darüber berichten, wie es im Schlussquartal abgeschnitten und wie sich das Wachstum in den ersten Tagen des neuen Jahres so entwickelt hat. Das Interesse gilt an diesem Tag auch dem Dividendenantrag an die Generalversammlung.