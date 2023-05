(Extra) - Wegen der Pandemie wurde das Fest um drei Jahre verzögert. Nun hat der Kontaktlinsen-Konzern Alcon am Mittwoch in Vernier im Kanton Genf in Anwesenheit von Unternehmensleitung und Politikern seinen neuen globalen Hauptsitz offiziell eingeweiht.

10.05.2023 18:05