1. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,70% Emissionspreis: 100,112% Laufzeit: 4 Jahre, bis 21.04.2027 Liberierung: 21.04.2023 Yield to Mat.: 2,67% Swap-Spread: +105 BP Valor: CH1255924404 Rating: Baa-/BBB (Fedafin/CS) Kotierung: SIX, ab 19.04.2023 2. Tranche Betrag: 160. Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 3,25% Emissionspreis: 100,069% Laufzeit: 8 Jahre, bis 21.04.2031 Liberierung: 21.04.2023 Yield to Mat.: 3,24% Swap-Spread: +155 BP Valor: CH1255924412 Rating: Baa-/BBB (Fedafin/CS) Kotierung: SIX, ab 19.04.2023

