Class A Betrag: 216,8 Mio Fr. Coupon: 2,4925% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3,25 Jahre, bis 15.05.2026 (optional Spätenstens bis 15.05.2032 Liberierung: 15.02.2023 Yield to Mat.: 2,4944% Swapspread +110 BP Erwartetes Rating: AAA/AAA (Fitch/DBRS) Valor: CH1239464576 Kotierung: SIX, ab 14.02.2023 Class B Betrag: 23,9 Mio Fr. Coupon: 4,75% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3,25 Jahre, bis 15.05.2026 (optional) Spätenstens bis 15.05.2032 Liberierung: 15.02.2023 Yield to Mat.: 4,76% Swapspread 336,4 BP Erwartetes Rating: AA-/AA (Fitch/DBRS) Valor: CH1239464584 Kotierung: SIX, ab 14.02.2023 Class C Betrag: 14,6 Mio Fr. Coupon: 6,5% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3,25 Jahre, bis 15.05.2026 (optional) Spätenstens bis 15.05.2032 Liberierung: 15.02.2023 Yield to Mat.: 6,51% Swapspread +512,1 BP Erwartetes Rating: A-/A (Fitch/DBRS) Valor: CH1239464592 Kotierung: SIX, ab 14.02.2023

